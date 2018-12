Festi’Neuch révèle une partie de sa programmation

Festi’Neuch annonce mercredi matin une première poignée d’artistes qui se produiront lors de la 19e édition du 13 au 16 juin 2019 sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel. 11 têtes d’affiche sont d’ores et déjà annoncées sur la soixantaine d’artistes prévus : Patti Smith et Ben Harper and The Innocent Criminals ouvriront les feux jeudi. Lomepal, Sum 41 et Gaëtan Roussel sont au programme vendredi. Samedi, le festival accueillera Midnight Oil, Ska-P et Therapie Taxi. Enfin, Zazie, Bastian Baker et Caravan Palace sont au menu dimanche.

Petit avant-goût de ce qui attend les festivaliers avec le directeur de Festi’Neuch, Antonin Rousseau :