La Suisse reliée par le train à Belfort

Un quart de siècle que le train n’avait plus effectué ce trajet. La ligne Delle-Belfort a été inaugurée jeudi matin. Une date qui restera dans la mémoire ferroviaire de la région et de la Suisse.

Le Jura est donc à nouveau relié par le train au réseau TGV français. La réouverture de cette ligne aura pris plus de 20 ans et coûté 110 millions d’euros, dont trois à la charge du Jura. L’inauguration a réuni tout le gratin politique suisse et français en gare de Delle. Pour la symbolique, les élus sont arrivés en train.