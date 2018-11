Sur les tuiles, l’électricité

La plupart des installations solaires de la Métropole horlogère sont thermiques et non photovoltaïques, mais ces immeubles sont reliés au réseau de chauffage à distance et bénéficient déjà du chauffage de l’eau. Le site était donc idéal pour une installation électrique en autoconsommation. Les locataires utiliseront directement environ 30% d’une production annuelle de 38'700 kWh.

Chauves-souris et martinets

La rénovation a touché les toitures, les façades, les cages d’escalier, ainsi que les aménagements extérieurs. Par ailleurs, les volets ont été remplacés.

Lors des travaux, il a fallu tenir compte des chauves-souris qui colonisent le numéro 33. Le faîte a été aménagé pour maintenir un accès en sous-toiture à cette espèce protégée, qui pourra aussi s’installer sur les deux autres bâtiments du complexe. Des nichoirs destinés aux martinets seront installés prochainement.

L’ensemble des travaux a coûté 860'000 francs, dont 150'000 pour la centrale photovoltaïque. /mwi