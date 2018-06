My Post 24 disponible à La Chaux-de-Fonds

La Poste étoffe son service My Post 24 dans le canton. Après Neuchâtel, les habitants du quartier de la gare à La Chaux-de-Fonds peuvent profiter de ce service depuis le 5 mars. Si le client n’est pas à son domicile lorsque la facteur passe, son colis est transféré dans un casier à l’office de Poste de la gare. Il a l’occasion de le retirer 24h/24 pendant sept jours. My Post 24 permet non seulement de retirer des colis, mais aussi d’envoyer des paquets ou des lettres recommandées. Il n'est en revanche pas encore possible de retirer des lettres recommandées. Si vous n’habitez pas le secteur de la gare, ou même si vous vivez dans une autre commune, vous pouvez profiter de cette offre en vous enregistrant sur le site du géant jaune pour profiter de ce service dans tous les My Post 24 de Suisse.

Un automate pour les paquets est déjà installé au centre commercial des Éplatures à La Chaux-de-Fonds mais il ne permet que de retirer les envois, et non de les envoyer. Il est par ailleurs condamné à disparaître au profit du nouvel appareil de la Poste principale.

Près de 100 My Post 24 sont en fonction en Suisse. La Poste a pour objectif d’en doubler le nombre d’ici 2020. /sma