La BCN soutient la culture

Du soutien pour la création. La Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise a distribué des dons à plusieurs institutions culturelles de la région pour un montant total de 58'000 francs.

La fondation est dotée d’un capital de 7,5 millions de francs et a pour but de soutenir la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel. Elle distribue des dons jusqu’à concurrence de 300'000 francs par an.

Depuis sa création en 1983, la Fondation culturelle BCN a attribué plus de cinq millions de francs. /mwi