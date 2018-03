Festi’Neuch : le programme complet

La programmation 2018 de Festi’Neuch ne faillit pas à la tradition : il y en aura pour tous les goûts à Neuchâtel du 14 au 17 juin.

La chanson française est à l’honneur avec Arno, Roméo Elvis (samedi) et La Compagnie Créole (dimanche).

Plusieurs voix envoûtantes feront halte aux Jeunes-Rives : les Anglais de Morcheeba et la Béninoise Angélique Kidjo le dimanche.

Les artistes suisses ne sont pas oubliés, avec, dans le désordre, One Sentence. Supervisor Feat. Bahur Ghazi, The Last Moan, Alice Roosevelt, Coilguns, Peter Kernel, Roi Angus, Al-Sarwib ou encore l’Orchestre Tout puissant Marcel Duchamp XXL.

Enfin, les musiciens neuchâtelois montent sur la scène de leur festival. Samedi, les Moonraisers viennent présenter leur 8e album et dimanche, c’est au tour de S.C.A.T. – ou Super Chœur Au Taquet – de conquérir le public du bord du lac.

Comme chaque année, les afters se tiennent à La Case à Chocs jusqu’au bout de la nuit vendredi et samedi.

La billetterie est déjà ouverte, à prix préférentiel jusqu’au 31 mars. /mwi