Le cimetière de Beauregard bientôt rafraîchi

Le coup de jeune se poursuit au cimetière de Beauregard à Neuchâtel. Le conseil général a donné son feu vert lundi soir à un crédit d’un peu plus de 1,5 million de francs dédié aux aménagements extérieurs du site de six hectares. Les élus ont validé ce crédit par 32 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Parmi les transformations majeures : deux nouveaux arrêts de bus vont être créés afin de permettre un accès plus simple pour les personnes à mobilité réduite. Une zone de stationnement pour les véhicules et un belvedère vont aussi être constuits.

La somme de 100'000 francs relative à la déconstruction et au désamiantage du bâtiment administratif a elle aussi passé la rampe à l’unanimité. Enfin, le législatif a dit oui à un crédit complémentaire de 753'000 francs pour moderniser les infrastructures du cimetière par 32 oui, 0 non et une abstention. Cette somme permettra de rafraîchir les infrastructures actuelles et de mettre aux normes les installations techniques du crématoire. Les travaux devraient être réalisés entre 2018 et 2020 mais avant cela le permis de construire va être soumis aux éventuelles oppositions. /ali