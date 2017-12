Crèche maintenue et budget adopté au Locle

Malgré les difficultés financières que connaît la ville du Locle, la crèche communale de l’Etoile continuera d’accueillir des enfants. Contre l’avis du Conseil communal, le législatif a choisi mercredi soir de maintenir la structure d’accueil. Devant la levée de boucliers, l’exécutif a d’ailleurs choisi de retirer le dossier avant le vote.

Paradoxalement, cette décision ne vient pas aggraver le déficit budgétaire prévu pour 2018, la Mère commune n’ayant plus besoin de mesures d’accompagnement pour le personnel, ni de procéder à des amortissements directs L’effet du maintien de la structure se fera ressentir plus tard assure le chef des finances, Claude Dubois. En attendant, c’est un budget affichant un déficit de 5,4 millions de francs, en amélioration d’une centaine de milliers de francs que les élus ont adopté par 31 voix pour et 5 abstentions, venues des rangs de la droite.

La plupart des mesures d’économie proposées par le Conseil général n’ont pas passé la rampe. Au contraire, les élus ont souhaité faire à nouveau figurer au budget une prestation pour la jeunesse de 20'000 francs que le Conseil communal avait choisi de sacrifier. /cwi