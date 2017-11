Grande-Béroche : un premier budget prudemment optimiste

Aide à la fusion pour des projets fédérateurs

L’aide à la fusion, d’un montant total de 6,2 millions de francs, sera réparti à raison de 1,2 million pour la mise en œuvre de la nouvelle commune et de 5 millions pour la réalisation d’un ou plusieurs projets fédérateurs.

Dans son communiqué, le Conseil communal relève que « l’équilibre financier à long terme requiert des efforts spécifiques et une volonté politique de tout instant, rendu fragile notamment par les risques persistants de reports de charge ». L’exécutif s’oppose à la volonté du Conseil d’Etat de récupérer quatre points d’impôt aux communes d’ici 2019.

Répartition des services définie

Les services communaux ont été répartis selon les exigences de la Convention de fusion. Siège de la nouvelle commune, St-Aubin accueillera notamment la Chancellerie, le guichet d’accueil principal, et les services des finances et de la sécurité. Bevaix aura également un guichet d’accueil à la population et accueillera l’aménagement du territoire, l’urbanisme et le service forestier. Gorgier devient le siège des services techniques. L’administration ouvrira ses portes le 11 janvier, au terme des déménagements et des transferts de données informatiques. Une permanence téléphonique sera à disposition de la population dès le 3 janvier au 032 886 52 00. /comm-mwi