Asile : procédures accélérées testées dès avril à Perreux

Les procédures d’asile accélérées seront testées sur le site de Perreux, à Boudry, dès le 2 avril. Cette phase pilote, qui est déjà expérimentée à Zurich, doit favoriser une collaboration entre les communes, les cantons et de la Confédération avant l'entrée en vigueur définitive de la réforme en 2019.

Le centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry pourra héberger 170 personnes et mènera les procédures accélérées. Celui de Chevrilles, dans le canton de Fribourg, participera aussi à cette phase pilote. Il assumera des fonctions d'attente et de départ et pourra loger 130 personnes. Ces accords entre la Confédération et les deux cantons romands avaient été annoncés en juin. Une vingtaine de collaborateurs du Secrétariat d’Etat aux migrations, du personnel de sécurité et d'encadrement travailleront dans le cadre de cette phase pilote.

Les Suisses ont accepté en juin 2016 à plus de 66% une réforme de l'asile qui doit accélérer le traitement des dossiers. Les procédures seront menées dans de grands centres fédéraux réunissant tous les acteurs. Les requérants auront droit à un soutien juridique tout au long de la procédure afin d'en garantir l'équité. /aju-ats