Stop aux renvois Dublin vers la Croatie

Droit de rester Neuchâtel, Fribourg et Vaud dénoncent les renvois Dublin vers la Croatie. Ces associations de défense et d’aide aux migrants demandent, dans une lettre ouverte au Secrétariat d’État aux migrations, de stopper ces renvois. Lors d’une conférence de presse organisée mercredi matin à Neuchâtel, elles ont relevé que d’innombrables renvois sont actuellement prononcés et exécutés vers la Croatie, où des violences policières sont commises en toute impunité. Droit de rester reçoit par ailleurs depuis plusieurs semaines, des dizaines de récits de personnes et de familles ayant subi ces violences. Certaines d’entre elles ont témoigné ce mercredi devant la presse. Elles font état de viol, de violences physiques et de vol de la part de la police croate. Pour préserver leur anonymat, la rédaction a décidé de relater elle-même leurs propos.