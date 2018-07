Nouveaux locaux pour les requérants de Perreux

Le SEM nous a assuré vouloir répondre à l’Association Droit de rester ces prochains jours mais l’association attend toujours. Le Secrétariat d’Etat aux migrations ajoute que tous les centres fédéraux d’asile respectent un règlement intérieur pour régler le séjour des requérants et pour protéger les personnes vulnérables. Le SEM affirme vouloir poursuivre le dialogue avec des représentants de la société civile et les autorités de Boudry. Le Centre fédéral invite d’ailleurs le public et les médias à se rendre à une journée portes-ouvertes organisée le samedi 1er septembre. /iae-gwe