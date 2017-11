Milvignes : la lutte s’organise pour sauver des offices de poste

Branle-bas de combat du côté de Milvignes : le parti de l’Entente communale de La Grappe a déposé une pétition munie de plus de 1'000 signatures à la Chancellerie cantonale vendredi après-midi. Le texte vise à lutter contre la fermeture des bureaux de poste de Bôle et d’Auvernier et à assurer le maintien de celui de Colombier au-delà de 2020. Cette pétition a aussi été remise à la Chancellerie communale de Milvignes au début du mois.

Le parti a le soutien du Conseil communal dans sa démarche. L’exécutif s’oppose fermement à ces fermetures. Il est en contact avec La Poste à ce sujet et n’hésitera pas à faire recours si nécessaire auprès de Postcom.

Entretien avec Agnès Decnaeck-Latour, présidente du parti de La Grappe :