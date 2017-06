Les futurs dicastères de Val-de-Ruz

Nouvelle répartition des dicastères à Val-de-Ruz. Les changements interviennent à la suite de l’élection du représentant des Verts Roby Tschopp au Conseil communal, en remplacement du socialiste Armand Blaser, démissionnaire. Dès le 1er août, le nouveau membre de l’exécutif communal reprendra le dicastère du développement économique et territorial, des mobilités et du personnel.

Le libéral-radical Christian Hostettler garde son dicastère des travaux publics, des eaux, de l’environnement et des forêts mais y ajoute le tourisme. Le nouveau dicastère de son collègue de parti Cédric Cuanillon s’intitule institutions, finances et bâtiments. La libérale-radicale Anne-Christine Pellissier sera chargée des loisirs et de la culture en plus de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Enfin le socialiste François Cuche sera à la tête du dicastère regroupant la société, la santé, la sécurité et les énergies. /comm-msa