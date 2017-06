Festi'neuch en mode reggae

Du reggae, de l'électro et de la pop. Le menu musical de la troisième soirée de Festi'neuch samedi a ravi les visiteurs. Tout d'abord, Junior Tshaka a enflammé le grand chapiteau et fait participer la foule par des levers de bras. Ensuite, le DJ compositeur danois Trentemoller a ensorcelé le public de la scène lacustre avec ses rythmes futuristes. Stéphan Eicher, Synapson, Damian Marley et Booka Shade ont, entre autres, su faire vibrer les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Dimanche, place à la journée des familles avec au programme: Hugues Aufrey, Soprano et Magic System. /ali