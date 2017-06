Philippe Martin à la tête du Pays de l’absinthe

Bonne nouvelle à la veille de la Fête de la Bleue qui se tient samedi à Boveresse. Un nouveau président pour a été trouvé pour le Pays de l’absinthe. Lors de son assemblée générale mercredi soir, l’association a élu Philippe Martin.

Ce distillateur a repris les commandes de la distillerie de son père à Boveresse le 1er juillet 2014 et depuis, il se consacre pleinement au développement et au rayonnement de la fée verte au niveau suisse et international.

Dans un communiqué, l’association se réjouit de la nomination de son nouvel ambassadeur qui va guider les 80 prestataires réunis sur le territoire franco-suisse entre Pontarlier et le Val-de-Travers.

En janvier, l’ancien président avait quitté l’association à la suite de l’affaire du Florius. /aju-comm