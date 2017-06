Derniers préparatifs pour Festi’neuch

La foule s’apprête à envahir les Jeunes-Rives au bord du lac de Neuchâtel. La 17e édition de Festi’neuch s’ouvre jeudi pour se conclure dimanche. Principale nouveauté cette année, la scène Lacustre qui devient Openair, ce qui signifie qu’elle sera plus grande et pourra accueillir plus de monde.

Selon Antonin Rousseau, le directeur et programmateur de Festi’neuch, « les préparatifs se déroulent à merveille et les bénévoles travaillent depuis trois semaines dans des conditions météos clémentes ». Du côté de la billetterie, il reste encore des sésames pour les quatre jours du festival.

Côté météo, si le temps s’annonce clément ce week-end, des orages locaux et parfois violents pourraient éclater jeudi. Les organisateurs ont prévu des mesures particulières pour maintenir le site en bon état. Ils ont investi plusieurs dizaines de milliers de francs pour couvrir certains espaces et protéger le sol. /jpp