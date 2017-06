Une 20e édition pour la Fête de l'absinthe

Boveresse fête la Fée verte depuis 20 ans. La Fête de l’absinthe se tient samedi dès 10 heures. Les visiteurs pourront y acquérir des articles sur le thème de la Fée verte et assister, dans la soirée, au concert du groupe parisien Archi’Bal. Plusieurs artisans et quatre distillateurs seront également de la partie. Lors de précédentes éditions, plus d’une dizaine de distillateurs étaient présents. Pour la première fois, la manifestation se tient sous tente; une manière de se conformer à une loi fédérale qui interdit de vendre ou de faire déguster des spiritueux dans la rue. C’est en partie en raison de cette loi que le nombre de distillateurs présents est en baisse. Un malentendu sur l’application de ce texte a jeté un froid entre certains professionnels et le comité. /sma