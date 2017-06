Val-de-Ruz dans le rouge

Une première rouge pour Val-de-Ruz. Pour la première fois de sa jeune existence, la nouvelle commune boucle ses comptes sur un déficit. L’exercice 2016 se solde par un excédent de charges de 240'000 francs.

Un résultat qui aurait été pire sans des prélèvements aux réserves, une double comptabilisation des revenus des frontaliers et l’amnistie fiscale qui s’est soldée par une rentrée de 300'000 francs pour Val-de-Ruz.

Ce déficit est notamment dû à des coûts supplémentaires dans le domaine de la formation. Le prix à payer pour être la commune la plus jeune du canton. Autre chapitre qui péjore les finances communales, la facture sociale bien plus lourde que budgétée.

Selon les prévisions, les exercices 2017 et 2018 s’annoncent encore plus rouges. Le spectre de l’augmentation des impôts se fait toujours plus précis. Cédric Cuanillon, le chef des finances vaudruziennes, souhaite la contenir en dessous de 10 points. Mais pour combler le trou qui se creuse, il faudrait actuellement une augmentation de la quotité de 13 à 14 points.

Le conseil communal est actuellement en discussion avec la commission de gestion et des finances. La décision tombera à la fin de l’année, avec la soumission du budget 2018 au Conseil général. /cwi