Nouveau départ à Val-de-Travers

Thierry Michel lâche Val-de-Travers pour l’administration cantonale. Le conseiller communal vallonnier a présenté sa démission pour relever un nouveau défi professionnel. Le Conseil d’État neuchâtelois l’a désigné chef du service de la sécurité civile et militaire. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre.

Thierry Michel aura passé près de neuf ans au sein de l’Exécutif communal. Le libéral-radical a fait partie de la première équipe élue une fois la fusion acceptée. Il reste à la tête du dicastère de l’administration, de la santé et de la sécurité publique jusqu’au 30 septembre.

Le Vallonnier âgé de 40 ans est au bénéfice d’un master en droit, d’un brevet d’avocat et d’un certificat of advanced studies (CAS) en gestion stratégique de la sécurité. Il a d’abord exercé le métier d’avocat, avant de rejoindre la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie en 2006, en tant qu’avocat et membre de la direction. Il est conseiller communal depuis 2009.

L'Exécutif vallonnier a déjà accueilli un nouveau membre le 1er mars. À cette date, Christophe Calame a fait son entrée après avoir été élu pour remplacer sa collègue du PLR Chantal Brunner, démissionnaire. /comm-msa