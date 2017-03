Festi'Neuch 2017 : demandez le programme

Festi’Neuch a présenté son affiche 2017 mardi matin. Le festival se tient sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel du 15 au 18 juin.

Le rock est particulièrement à l’honneur, avec notamment la seule date en Suisse de Prophets of Rage. Ce groupe est composé de membres de Rage Against The Machine, de Public Enemy et de Cypress Hill. La chanson française n’est pas oubliée, avec le vétéran Hugues Aufray et le Bernois Stephan Eicher. Enfin le reggae fera chalouper les Jeunes-Rives avec Damian Marley ainsi que le Neuchâtelois Junior Tshaka.

Les festivaliers seront aussi plus nombreux à pouvoir rentrer en transport public. Trois nouvelles navettes sont mises sur pied, en direction d’Yverdon, Lausanne et Genève, Bienne et Berne ainsi que Morat et Fribourg. Si les transports sont gratuits à l’intérieur du canton de Neuchâtel, les autres destinations sont payantes. /mwi

La programmation complète

Jeudi 15 juin

Prophets of rage (USA)

Crystal Fighters (UK)

Cabbage (UK)

Tweek (CH)

Fensta (CH)

Vendredi 16 juin

M.I.A. (UK)

The Kooks (UK)

Camille (FR)

Broken Back (FR)

Georgio (FR)

WhoMadeWho (DK)

Fraissinet (CH)

Fai Baba (CH)

Los Orioles (CH)

Closet Disco Queen (CH)

Samedi 17 juin

Damian Marley (JAM)

Trentmoller (DK)

Stephan Eicher & Friends (CH)

Synapson (FR)

Throes + The Shine (PT)

Booka Shade (DE)

Junior Tshaka (CH)

Onirical meets Gangbé (CH-BJ)

Sombre Sabre (CH)

Autisti (CH)

Dimanche 18 juin

Hugues Aufray (FR)

Magic System (CI)

Soprano (FR)

Orchestre Poly-rythmo de Colonou (BJ)

Dubioza Kolektiv (BA)

Les petits chanteurs à la gueule de bois (CH)

JAAQ (CH)

Yanac (CH)

Voilaaa (FR)