Près de 3'500 foyers dans le noir

Plus de 3'500 clients du Groupe E ont été privés d’électricité lundi soir dans le canton de Neuchâtel. Les vents violents ont fait tomber des arbres sur certaines lignes électriques. Neuf cent cinquante clients ont été affectés dans les localités des Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane et de Montmollin entre 19h et 20h20. Une autre coupure de courant, plus courte, a touché les communes de Dombresson, Fontaines, Neuchâtel, Enges, Le Landeron, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon et Valangin, soit près de 2'600 clients.

Les précisions de Nathalie Salamin, responsable Communication et affaires publiques au Groupe E :