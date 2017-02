Centralisation des cases postales aussi à La Chaux-de-Fonds

La centralisation des cases postales va aussi toucher La Chaux-de-Fonds, selon Syndicom. Dès la fin de l’année, ce service ne sera proposé qu’à l’office principal de la Métropole horlogère. La Poste a déjà annoncé la fermeture le 30 juin des cases postales de Serrières, Vauseyon, Ecluse, Monruz et La Coudre. Les utilisateurs devront se déplacer au centre-ville et à la gare de Neuchâtel.

Une première séance d’informations pour les clients des cases postales de Serrières s’est déroulée lundi en fin d'après-midi. Syndicom et les comités citoyens de défense de La Poste Neuchâtel en ont profité pour manifester leur désaccord. Pour eux, ce regroupement des cases postales est un premier pas vers le démantèlement des offices de Poste : une fois que les clients seront obligés de se déplacer au centre-ville pour vider leurs cases postales, ils iront moins souvent dans leur office de proximité et cette baisse de fréquentation conduira La Poste à fermer toute la structure.

Olivier Forel, représentant des comités citoyens, est convaincu qu'une forte mobilisation peut faire bouger les choses : « La Poste a une mission qui lui est donnée par le Conseil fédéral et c'est une mauvaise mission, une mission minimaliste. Il faudrait revoir complètement cette Loi sur La Poste et admettre une fois pour toutes que La Poste n'est pas censée faire de l'argent. Et cela je crois que c'est la base du problème. »

La Poste va encore organiser quatre séances d’informations pour les utilisateurs des cases postales vouées à disparaître à Neuchâtel. L'objectif est de leur donner des conseils pratiques pour leur permettre de continuer d'utiliser ce service. /mvr