La fête au hangar des TP

Les organisateurs de la Fête du 24 février, qui célèbre la fusion des communes au Val-de-Travers, ont encore trouvé un lieu original. Cette année la manifestation a lieu dans les locaux du dicastère des infrastructures. L’occasion, pour le public, de découvrir l’intérieur d’un molok, de voir de près les machines et d’en apprendre davantage sur les activités de la voirie et du service de l’eau et des déchets.

Le nouveau citoyen d’honneur se nomme Lucien Boéchat. Il a enseigné à l’École d’horlogerie de Fleurier pendant 29 ans, jusqu’à la fermeture de l’établissement en 1985. L’artiste Albertine Mermet a signé l’étiquette de la cuvée d’absinthe spéciale qui sera mise en vente.

L’Atelier fil est associé à la fête : ce sont les membres de cet atelier de couture faisant partie d’un programme de réinsertion professionnelle qui se chargeront de la collation et la cantine.

Le Chœur mixte de l’Amitié sera présent pour l’animation musicale, il interprétera notamment l’hymne de Val-de-Travers. /msa