Les 40 bougies du Carnavallon

L’année 2017 est particulière pour le carnaval régional du Val-de-Travers : Carnavallon a 40 ans. Pour l’occasion, les organisateurs prévoient un cortège nocturne avec des animations de feu le samedi soir. Le thème coule de source : Carnavallon fait sa crise de la quarantaine !

La manifestation se tiendra du 7 au 9 avril au Centre de sports de glace à Fleurier. Le coup d’envoi sera donné le vendredi à 17h31 précises. Le Swiss Powerbrass sera de la partie pour lancer la soirée. Au total, huit guggens et 5 DJ’s participeront à l’événement. Animations de rue, bal des minis, concours de déguisement, cortèges, restauration sont également prévus.

Une billetterie en ligne sera proposée début mars, les personnes qui auront réservé par ce biais pourront se présenter à une entrée spéciale. Les deux habituels trains nocturnes au départ de Fleurier et à destination de Neuchâtel seront remplacés par des bus gratuits en raison des travaux de maintenance sur les voies. Et le Somnambus ramènera gratuitement les Vallonniers chez eux le vendredi et le samedi soir. /com-msa