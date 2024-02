Carnavallon : la lettre ouverte des anciens

Au tour des anciens responsables du Carnavallon de prendre la parole. Une quinzaine d’anciens membres du comité d’organisation du carnaval ont signé collectivement une lettre ouverte jeudi dans le Courrier du Val-de-Travers. Ils réagissaient ainsi aux déclarations du comité actuel, qui lors d’une prise de position publique, leur imputait une partie des responsabilités dans les difficultés financières actuelles que connait la manifestation.





Mise au point autour de l'édition 2017



Ancien coprésident, Quentin Di Meo reconnait qu’en 2017, l’édition du 40e anniversaire de Carnavallon s’est terminée par un déficit de plus de 29'500 francs, mais il relève que cette orientation avait été validée à l’époque par l’Assemblée générale, et que ce cette perte avait été entièrement épongée par les bénéfices des carnavals de 2016 et 2018.