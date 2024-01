Carnavallon a mal à son portefeuille

Des problèmes d’organisation

Parmi les témoignages que nous avons recueillis, et de l’aveu même d’Audrey Perriard, plusieurs personnes ont attendu près de 45 minutes avant d’être servies l’an dernier au bar. De quoi freiner la consommation de la clientèle et donc plomber les recettes du Carnavallon. « Cette année, on aimerait une personne par mètre dans le bar tout au long de la manifestation. Cela représente une trentaine de personnes et devrait permettre un service optimal et on va séparer la consigne pour désengorger le bar », détaille la responsable communication et sponsoring du Carnavallon