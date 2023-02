Les Sauvages sont de retour au Noirmont

Les Sauvages ont le sourire sous leur grimage noir. Après deux ans de pause forcée à cause de la pandémie de Covid-19, le Noirmont a renoué dimanche soir avec cette tradition. La sortie de ces « hommes-sapins », lors de la pleine lune précédent les jours gras, marque traditionnellement l'ouverture du carnaval des Franches-Montagnes, le Carimentran.

Les membres de la société du Carnaval des Franches-Montagnes se retrouvent pour se grimer tout de noir le visage et de branches de sapin, de pives et de lierre. Ainsi transformés en hommes des bois, ils descendent au village avec cloches, lanternes ou autres fouets dans le but d’y « traquer la baichatte », selon les termes utilisés.

Un spectacle qui ramène à une tradition ancestrale. Reportage au Noirmont avec cette horde d’hommes des bois en pleine transformation :