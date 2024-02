Carnavallon : la réaction du comité

La réaction de Carnavallon :



Carnavallon dénonce la vérité.

Pour être précis, Carnavallon a perdu exactement 27'035.- francs lors de sa manifestation 2023. Comme indiqué dans l'article paru lundi 12 février, Carnavallon a drainé les foules en 2023, mais c'était sans compter un manque considérable de bénévoles, une baisse de prix des tickets d'entrée, des prix des boissons pas adaptés au coût actuel, du prix de la location de la vaisselle réutilisable et pour terminer d’un budget infrastructure relativement élevé.

Nous sommes bien conscients de nos erreurs passées, d'où l'année du changement pour 2024.





Un trésor de guerre bien entamé…

Parlons maintenant de notre trésor de guerre… Malheureusement il n'a jamais été de 180'000.- francs. Le montant le plus élevé enregistré sur nos comptes a été de 127'767.- francs en 2016 et non juste avant le COVID. Il est facile de parler de trésor de guerre, le lundi après la manifestation, lorsque les factures n'ont pas encore été toutes payées.

Selon vos sources, il y avait une réserve de 100'000.- francs sur les comptes en 2021, il y avait précisément 91'820.- francs.





Écrans de la discorde…

Vos sources ont annoncé un budget pour les infrastructures avoisinant les 70'000.- francs, nous confirmons que pour la 40ème édition en 2017, le montant à atteint presque les 78'000.- francs, ce qui est exorbitant. C'est bien pour cela que nous avons réduit les coûts pour atteindre un budget d'environ 50'000.- francs.

Toujours selon vos informations, vous parlez d'achat "d'écrans géants", ces derniers sont en fait des télévisions écrans plats HD 160 centimètres achetées en 2021, et qui auraient coûté un peu moins de 10'000.- francs. En réalité le prix de ces écrans est de 4'000.- francs plus 2'000.- francs de caisses de rangement. Mais sachez qu'elles sont utilisées pour diffuser la liste de nos sponsors et afficher la liste de prix des boissons au bar à défaut d'acheter des bâches chaque année. Pour amortir cet achat, elles sont louées régulièrement pour diverses manifestations et à ce jour ont été remboursées à 75%.





La perte liée au COVID…

Selon vos sources, cela représenterait un déficit d'au maximum 45'000.- francs de 2023 à 2022 mais en réalité, la perte s'élève à 62'935.- francs. [RTN ne partage pas cette position, vous pouvez retrouver la nôtre ici]





Le silence de Carnavallon…

Le comité actuel a décidé de ne pas dévoiler ses comptes, non parce qu'il craint à une mauvaise publicité pour sa manifestation, mais pour ne pas juger ses prédécesseurs qui ont eu la chance de pouvoir dépenser sans compter. [RTN ne partage pas cette position, vous pouvez retrouver la nôtre ici]





2023 déficitaire…

Effectivement l'année 2023 fût déficitaire, en effet entre 2020 et 2023, le déficit enregistré à atteint les 89'970.- francs.

Comme indiqué, la cagnotte grimpe gentiment, elle s'élève désormais à 400.- francs.

Nous conclurons par vous dire que nous sommes un comité très motivé à faire perdurer Carnavallon et continuons la recherche de nos sponsors.