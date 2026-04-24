C’est la jungle, à Fleurier !

Il y aura peut-être des rugissements de bêtes sauvages ce week-end au Val-de-Travers. Le Carna’jungle, 48e édition du Carnavallon, démarre à 19h01 ce vendredi soir à la patinoire de Fleurier. Après les concerts des Guggen et la partie officielle, la soirée vintage sera animée par notre collègue Steve.
Ce week-end, l’accent sera mis sur les familles avec une course de brouettes prévue dans les rues du village, samedi dès 11h, et un concours de dessins, dimanche en fin de matinée, pour définir le thème de la prochaine édition.
Vincent Huguenin : « On va gagner une quinzaine de tables. »
Davantage de places assises dans la patinoire
Autre nouveauté cette année, les restaurants seront tous installés à l’extérieur de la patinoire, sur le parking situé devant l’entrée. Cela met d’une part tous les restaurateurs sur un pied d’égalité et améliore d’autre part l’aménagement à l’intérieur. Le bar prendra place au milieu de la patinoire, ce qui permettra d’installer davantage de places assises, promettent les organisateurs.
Pour payer ses consommations, il faudra se munir d’un bracelet cashless dont les montants non-utilisés seront automatiquement reversés à leur propriétaire en cas de recharge via Twint ou carte bancaire. L’entrée à la patinoire coûte 15 francs vendredi soir dès l’ouverture des portes et 10 francs samedi dès 21 heures. Un pass à 20 francs pour les deux soirs est proposé. Le bracelet fera également office de contrôle de l’âge légal pour les boissons alcoolisées.
« Au moment du paiement au bar, si l’âge légal n’est pas respecté pour les alcools forts, il y aura une petite alerte. »
Changement en vue à la tête du Carnavallon
Cette édition sera la dernière pour sa présidente. Après trois ans à la tête de l’événement, Sarah Pham a décidé de remettre son mandat. Son vice-président, Vincent Huguenin, est pressenti pour lui succéder. /aes