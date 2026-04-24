C’est la jungle, à Fleurier !

Il y aura peut-être des rugissements de bêtes sauvages ce week-end au Val-de-Travers. Le Carna’jungle, 48e édition du Carnavallon, démarre à 19h01 ce vendredi soir à la patinoire de Fleurier. Après les concerts des Guggen et la partie officielle, la soirée vintage sera animée par notre collègue Steve.

Ce week-end, l’accent sera mis sur les familles avec une course de brouettes prévue dans les rues du village, samedi dès 11h, et un concours de dessins, dimanche en fin de matinée, pour définir le thème de la prochaine édition.