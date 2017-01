Christophe Calame élu à Val-de-Travers

Le nom du futur conseiller communal de Val-de-Travers est connu : Christophe Calame a été élu par le Conseil général lundi soir. Le libéral-radical a obtenu 23 voix, alors que le candidat de l’UDC, Loïc Frey, n’en a récolté que six. Huit bulletins blancs ont aussi été glissés dans l’urne. Christophe Calame succédera dès le 1er mars à sa collègue de parti Chantal Brunner, qui a choisi de retourner dans le privé pour renouer avec son métier d’avocate. Le nouvel arrivant devrait reprendre le dicastère de la jeunesse et de l’enseignement.

Initiative de l'UDC

La composition du Conseil communal ne change donc pas : trois membres du PLR siégeront aux côtés de deux socialistes. L’UDC déplore cet état de fait et dénonce un non-respect de la démocratie. Le parti rappelle qu’il a recueilli plus de 20% des voix lors des élections communales de juin dernier et qu’il devrait donc être représenté au Conseil communal. Mais son candidat n’a pas eu plus de succès lundi que sept mois auparavant. Comme elle l’avait annoncé alors, l’UDC a décidé de lancer une initiative pour l’élection du Conseil communal par le peuple, à la proportionnelle. Elle devra récolter près de 900 signatures valables en six mois. Par ailleurs l’UDC, qui avait décroché neuf sièges au Conseil général de Val-de-Travers lors des élections de juin 2016, ne compte plus que huit représentants. Manfred Neuenschwander siège désormais comme indépendant.

Pétition du POP

De son côté, le POP a profité de la séance pour annoncer qu’il lançait une pétition pour une réouverture large des guichets de la gare de Fleurier. Il déplore les nouveaux horaires restreints et les inconvénients qui en découlent. /msa