Le NUC se met au rose pour la bonne cause

Le NUC va délaisser ses couleurs traditionnelles le temps d’un match. Le 30 octobre, la troupe de Lauren Bertolacci affrontera Franches-Montagnes en Ligue A féminine de volleyball avec un maillot rose. L’annonce a été faite jeudi. Le but de cette action est de sensibiliser la population à la question du cancer du sein, le tout pendant octobre rose. C’est la Ligue neuchâteloise contre le cancer, avec le soutien de la BCN, qui est derrière cette initiative. Une action similaire avait déjà été menée en 2017 avec Neuchâtel Xamax qui avait porté un maillot rose et noir pour défendre la cause.

C’est donc au NUC de se prêter à son tour au jeu. « C’est une belle symbolique car ça montre que tout le monde s’intéresse à cette cause. On sait qu’une femme sur huit est touchée par le cancer du sein donc nous sommes toutes et tous concernés », se réjouit Katia Sartori, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer.