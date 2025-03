Le NUC se rapproche de la finale

Le combat n'a pas été trop difficile à mener pour le NUC face à Cheseaux. Les protégées de Laureen Bertolacci l'ont emporté en terre vaudoise 3-1 samedi. Les Neuchâteloises ont gagné ce deuxième acte de la demi-finale des play-off de Ligue A de volleyball 20-25, 25.14, 25-11 et 25-21. Les joueuses du NUC ne sont plus qu'à une victoire pour se qualifier pour la finale et défendre leur titre. Développement suit. /sdu