Finale en vue pour le NUC

Le VBC Cheseaux ne dispose indiscutablement pas des mêmes atouts offensifs que le NUC. C’est d’autant plus vrai que l’équipe de Laura Girolami est privée de sa top scoreuse Naya Gros. La centrale américaine, blessée, ne sera certainement pas sur le parquet ce mercredi à La Riveraine. Laura Girolami est privée d’un atout précieux au filet. Et la future coach du NUC n’a pas de potion magique pour compenser cette absence et essayer d’arracher plus qu’un seul set aux Neuchâteloises : « Pour espérer gagner contre le NUC, on doit mettre de la pression à 100% et même plus, quitte à faire des fautes » explique Laura Girolami. « La qualité qui nous fait défaut, c’est la stabilité ».