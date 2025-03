Alix de Micheli restera au NUC

Alix de Micheli portera toujours les couleurs du NUC la saison prochaine, en Ligue A féminine de volleyball. Le contrat de la capitaine du club neuchâtelois a été prolongé d’une saison, soit jusqu’au terme de l’exercice 2025 – 2026.

Âgée de 24 ans, Alix de Micheli dispute son cinquième exercice sous les couleurs du NUC. Membre de l’équipe nationale, la Vaudoise a su « saisir les opportunités sur le terrain et, grâce à son travail acharné, elle s’est imposée comme l’une des bloqueuses les plus percutantes de la ligue », indique ce mardi le communiqué du club. « Neuchâtel est vraiment devenue ma deuxième maison et c’est un honneur et une joie de continuer l’aventure pour une saison supplémentaire », enchaîne l’intéressée. /comm-mne