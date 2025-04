Le NUC et Lauren Bertolacci rêvent d’un quinzième titre

Un match pas comme les autres

Cette finale de Coupe de Suisse, Lauren Bertolacci l’aborde comme sa dernière à la tête du NUC. Elle a remporté trois fois cette compétition avec l’équipe de la Riveraine et espère l’ajouter une quatrième et dernière fois à son palmarès. « J’ai un peu ce fait en arrière-pensée. Toutefois, le plus important c’est de ramener le trophée. Je veux pouvoir le mettre sur mon CV et dans le palmarès du club », assène Lauren Bertolacci.