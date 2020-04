Pas d’aide de Swiss Tennis pour Conny Perrin dans l’immédiat

Swiss Tennis ne pourra pas venir en aide à tous ses joueurs, victimes collatérales du coronavirus. C’est en substance le message délivré dimanche par René Stammbach, président de la fédération. Swiss Tennis ne parviendra pas à égaler le soutien déployé par les fédérations anglaise et française qui ont respectivement mis 24 et 37 millions de francs sur la table pour aider les clubs et les joueurs.

La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin, confinée en Californie, ne pourra par exemple pas bénéficier des subsides de Swiss Tennis. Elle a toutefois reçu un message de soutien du directeur du Sport d'élite de Swiss Tennis Alessandro Greco. « J'ai apprécié ce geste », souligne Conny Perrin qui est parfaitement consciente qu'une aide, si aide il y a, ne viendra pas dans l'immédiat. « Toutes les instances s'efforcent de faire au mieux », souligne-t-elle. « J'espère que ces discussions entraîneront des changements bénéfiques pour tous les circuits WTA, ATP et ITF. »

La Fédération suisse de tennis envisage toutefois de soutenir d'une manière indirecte une joueuse comme Conny Perrin en organisant des tournois pour les meilleurs joueurs du pays.

Vendredi, le Serbe Novak Djokovic a lancé, avec Roger Federer et Rafael Nadal, l’idée d’un fonds de solidarité qui verrait les 100 premiers du classement ATP aider les viennent ensuite. /ats-sbe