Robin Cuche encore victorieux en descente

Déjà vainqueur mercredi, le Vaudruzien a remis ça jeudi lors de la deuxième descente de Coupe ...
Robin Cuche encore victorieux en descente

Déjà vainqueur mercredi, le Vaudruzien a remis ça jeudi lors de la deuxième descente de Coupe du monde de para ski alpin organisée à Tignes. Robin Cuche conforte encore sa domination dans la discipline.

Robin Cuche est inarêtable en descente. (Photo d'archives : Alain Cuche) Robin Cuche est inarêtable en descente. (Photo d'archives : Alain Cuche)

Deux courses et deux victoires pour Robin Cuche. Le skieur neuchâtelois a remporté la descente de Coupe du monde de para ski alpin de Tignes jeudi. Déjà vainqueur mercredi dans la même discipline, l’athlète vaudruzien a une nouvelle fois fait parler sa science de la glisse pour s’imposer dans la station française. Comme la veille, il devance le Français Arthur Bauchet et le Canadien Alexis Guimond, cette fois-ci de respectivement 1’12’’ et 1’22’’.

Robin Cuche confirme sa domination en descente cet hiver. Il a remporté cinq des six épreuves disputées dans la discipline depuis le début de la saison. /gjo


Actualisé le

 

