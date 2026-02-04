Robin Cuche s’impose à Tignes

Le Vaudruzien a remporté la descente de Coupe du monde de para ski alpin dans la station française ...
Robin Cuche s’impose à Tignes

Le Vaudruzien a remporté la descente de Coupe du monde de para ski alpin dans la station française mercredi. C’est sa quatrième victoire en cinq courses dans la discipline cet hiver.

Robin Cuche s'est à nouveau imposé en descente : sa quatrième victoire en cinq courses de Coupe du monde cette saison. (Photo : R. Cuche). Robin Cuche s'est à nouveau imposé en descente : sa quatrième victoire en cinq courses de Coupe du monde cette saison. (Photo : R. Cuche).

Robin Cuche à nouveau victorieux en descente ! Le Vaudruzien a remporté la course de Coupe du monde de para ski alpin à Tignes ce mercredi. Il s’est imposé avec 0’’81 d’avance sur le Français Arthur Bauchet et 1’’39 sur le Canadien Alexis Guimond.

Robin Cuche renoue ainsi avec la victoire dans sa discipline de prédilection, après sa 3e place mi-janvier à Saalbach. Le skieur vaudruzien signe dans le même temps son quatrième succès en cinq descentes cette saison. /lgn


 

