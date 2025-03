Une saison entre satisfaction et frustration pour Robin Cuche

Les Mondiaux en travers de la gorge

En plus des déceptions en Coupe du monde, s’ajoutent celles des championnats du monde de Maribor pour Robin Cuche. Grand favori de la descente et du Super-G, le Neuchâtelois a vu les deux courses être annulées, faute de neige. « En étant numéro un mondial, c’est très frustrant de ne pas pouvoir défendre ses chances », admet le Vaudruzien. « On aurait très bien pu aller à Saalbach, deux semaines après les valides, et ça aurait été grandiose », regrette-t-il.