Star Chaux-de-Fonds ne fait pas les choses à moitié à Moutier

Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est montré brillant jeudi soir. Les joueurs de Michael Neininger ont remporté l’acte 3 de la finale régionale de 2e ligue de hockey sur glace. Ils se sont imposés face à Moutier, en déplacement dans le Jura, devant 290 spectateurs. Une victoire claire et nette, 3-0. Après deux rounds d’observation, tous les buts ont été marqués au cours du troisième tiers-temps. Ils ont été l’œuvre d’Esteban Willemin (à deux reprises) et de Matthieu Tschantz. Les Stelliens prennent donc l’avantage deux victoires à une dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matches. Ils disposent donc d’un premier puck de victoire aux Mélèzes samedi soir à 20 heures. /jhi