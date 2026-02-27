Star Chaux-de-Fonds ne fait pas les choses à moitié à Moutier

Jeudi soir, dans la finale de 2e ligue de hockey sur glace, les Stelliens ont battu Moutier ...
Star Chaux-de-Fonds ne fait pas les choses à moitié à Moutier

Jeudi soir, dans la finale de 2e ligue de hockey sur glace, les Stelliens ont battu Moutier 3-0. Ils mènent 2-1 dans la série.

Esteban Willemin a marqué deux buts pour Star Chaux-de-Fonds. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff). Esteban Willemin a marqué deux buts pour Star Chaux-de-Fonds. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff).

Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est montré brillant jeudi soir. Les joueurs de Michael Neininger ont remporté l’acte 3 de la finale régionale de 2e ligue de hockey sur glace. Ils se sont imposés face à Moutier, en déplacement dans le Jura, devant 290 spectateurs. Une victoire claire et nette, 3-0. Après deux rounds d’observation, tous les buts ont été marqués au cours du troisième tiers-temps. Ils ont été l’œuvre d’Esteban Willemin (à deux reprises) et de Matthieu Tschantz. Les Stelliens prennent donc l’avantage deux victoires à une dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matches. Ils disposent donc d’un premier puck de victoire aux Mélèzes samedi soir à 20 heures. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 14:25

New Jersey battu malgré un but de Meier

New Jersey battu malgré un but de Meier

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 07:01

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Un HCC solide lance bien ses play-off

Un HCC solide lance bien ses play-off

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 08:37

Articles les plus lus

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 11:20

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Un HCC solide lance bien ses play-off

Un HCC solide lance bien ses play-off

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 08:37

New Jersey battu malgré un but de Meier

New Jersey battu malgré un but de Meier

Hockey    Actualisé le 26.02.2026 - 07:01

Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 06:20

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 11:20

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Les hockeyeurs américains accueillis en héros

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 07:21

Un HCC solide lance bien ses play-off

Un HCC solide lance bien ses play-off

Hockey    Actualisé le 25.02.2026 - 08:37

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 10:38

Encore six journées pour faire la différence

Encore six journées pour faire la différence

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 04:04

Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 06:20

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Le président du HCC à cœur ouvert avant les play-off 

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 11:20