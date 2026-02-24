Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Dans la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace, Star Chaux-de-Fonds a perdu lundi ...
Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Dans la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace, Star Chaux-de-Fonds a perdu lundi 5-2 face à Moutier. C’est une victoire partout dans la série.

Le HC Star Chaux-de-Fonds est à une victoire partout face à Moutier. (Photo : Bertrand Pfaff). Le HC Star Chaux-de-Fonds est à une victoire partout face à Moutier. (Photo : Bertrand Pfaff).

Un revers pour le HC Star Chaux-de-Fonds dans la finale de groupe des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Après avoir remporté le premier match, les Stelliens ont connu un revers dans l’Acte II de leur série face à Moutier. Lundi soir, à la patinoire des Mélèzes, devant 107 spectateurs, ils se sont inclinés 5-2 contre les Jurassiens. Un drame en trois actes : Moutier dominait le score 2-0 au terme du premier tiers. Star a alors marqué à deux reprises grâce à Johan Duplan et Romain Fleischer. Au cours de la troisième période, les visiteurs ont fait trembler les filets à trois reprises, dont deux fois dans les dernières secondes. Prochain match dans cette série qui se dispute au meilleur des cinq rencontres : jeudi 20h15 à Moutier. /jhi


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Encore six journées pour faire la différence

Encore six journées pour faire la différence

Hockey    Actualisé le 24.02.2026 - 04:04

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 10:38

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 11:45

Les Etats-Unis en démonstration

Les Etats-Unis en démonstration

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 23:49

Articles les plus lus

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 21:07

Les Etats-Unis en démonstration

Les Etats-Unis en démonstration

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 23:49

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Destins opposés pour Star Chaux-de-Fonds et Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 10:38

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 11:45

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 09:36

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 21:07

Les Etats-Unis en démonstration

Les Etats-Unis en démonstration

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 23:49

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Le HCC termine bien sa saison régulière et défiera Coire en play-off

Hockey    Actualisé le 22.02.2026 - 11:45

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 07:24

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 09:36

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 11:13

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 21:07