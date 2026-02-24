Star Chaux-de-Fonds se fait rattraper

Un revers pour le HC Star Chaux-de-Fonds dans la finale de groupe des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Après avoir remporté le premier match, les Stelliens ont connu un revers dans l’Acte II de leur série face à Moutier. Lundi soir, à la patinoire des Mélèzes, devant 107 spectateurs, ils se sont inclinés 5-2 contre les Jurassiens. Un drame en trois actes : Moutier dominait le score 2-0 au terme du premier tiers. Star a alors marqué à deux reprises grâce à Johan Duplan et Romain Fleischer. Au cours de la troisième période, les visiteurs ont fait trembler les filets à trois reprises, dont deux fois dans les dernières secondes. Prochain match dans cette série qui se dispute au meilleur des cinq rencontres : jeudi 20h15 à Moutier. /jhi