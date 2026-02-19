Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds se hisse en finale de play-off de 2e ligue. Les hockeyeurs chaux-de-fonniers se sont imposés 6-2 mercredi soir à domicile face au HC Yverdon-les-Bains. Les réussites stelliennes ont été inscrites par Esteban Willemin, Romain Fleicher, Robin Fuchs et Loïc Pecaut. Au terme de cette série de demi-finale remportée 3-2, le HC Star Chaux-de-Fonds affrontera le HC Moutier en finale de play-off dès dimanche. /aju