Star Chaux-de-Fonds disputera un acte V

Les hockeyeurs de 2e ligue ont perdu 3-1 dans la patinoire d’Yverdon lundi soir dans les 4e ...
Star Chaux-de-Fonds disputera un acte V

Les hockeyeurs de 2e ligue ont perdu 3-1 dans la patinoire d’Yverdon lundi soir dans les 4e acte de la demi-finale de play-off. Les Vaudois égalisent à deux partout dans la série.

Les joueurs du HC Star Chaux-de-Fonds tenteront de décrocher leur place en finale des play-off mercredi soir. (Photo archives : Bertrand Pfaff) Les joueurs du HC Star Chaux-de-Fonds tenteront de décrocher leur place en finale des play-off mercredi soir. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

Tout se jouera mercredi dans la demi-finale de play-off de 2e ligue de hockey sur glace entre Star Chaux-de-Fonds et Yverdon. Les Stelliens se sont inclinés 3-1 lundi soir dans la patinoire vaudoise à l’occasion du 4e acte. Robin Fuchs avait pourtant mis l’équipe de la Métropole horlogère sur les bons rails en ouvrant la marque en début de 2e tiers. Les Yverdonnois ont égalisé peu après avant de prendre l’avantage à la 47e minute de jeu. La dernière réussite est tombée à 14 secondes de la sirène finale.

C’est 2-2 dans cette série qui se dispute au meilleur des cinq matches. L’acte décisif se disputera mercredi soir à 20h30 à la patinoire des Mélèzes. /jpp 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Battues par le Canada, les Suissesses joueront pour le bronze

Battues par le Canada, les Suissesses joueront pour le bronze

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 23:37

Glauser de retour à l'entraînement

Glauser de retour à l'entraînement

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 14:34

Match interrompu pour Young Sprinters

Match interrompu pour Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 09:48

Neuchâtel Université chute en prolongation

Neuchâtel Université chute en prolongation

Hockey    Actualisé le 15.02.2026 - 08:51

Articles les plus lus

Neuchâtel Université chute en prolongation

Neuchâtel Université chute en prolongation

Hockey    Actualisé le 15.02.2026 - 08:51

Match interrompu pour Young Sprinters

Match interrompu pour Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 09:48

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 10:53

Glauser de retour à l'entraînement

Glauser de retour à l'entraînement

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 14:34

Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Hockey    Actualisé le 14.02.2026 - 09:52

Neuchâtel Université chute en prolongation

Neuchâtel Université chute en prolongation

Hockey    Actualisé le 15.02.2026 - 08:51

Match interrompu pour Young Sprinters

Match interrompu pour Young Sprinters

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 09:48

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 10:53

Le HC Uni se fait rejoindre

Le HC Uni se fait rejoindre

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:46

Young Sprinters enfonce le clou

Young Sprinters enfonce le clou

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:48

Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Hockey    Actualisé le 14.02.2026 - 09:52

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Hockey    Actualisé le 16.02.2026 - 10:53