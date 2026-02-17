Star Chaux-de-Fonds disputera un acte V

Tout se jouera mercredi dans la demi-finale de play-off de 2e ligue de hockey sur glace entre Star Chaux-de-Fonds et Yverdon. Les Stelliens se sont inclinés 3-1 lundi soir dans la patinoire vaudoise à l’occasion du 4e acte. Robin Fuchs avait pourtant mis l’équipe de la Métropole horlogère sur les bons rails en ouvrant la marque en début de 2e tiers. Les Yverdonnois ont égalisé peu après avant de prendre l’avantage à la 47e minute de jeu. La dernière réussite est tombée à 14 secondes de la sirène finale.

C’est 2-2 dans cette série qui se dispute au meilleur des cinq matches. L’acte décisif se disputera mercredi soir à 20h30 à la patinoire des Mélèzes. /jpp