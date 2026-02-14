Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Une victoire pour prendre les devants. Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est imposé samedi 5-2 face à Yverdon dans le troisième acte de la demi-finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Dans une série au meilleur des cinq matches, les joueurs de la Métropole horlogère mènent désormais 2-1. Le Chaux-de-Fonnier David Bozzo a inscrit un doublé, son coéquipier Robin Fuchs un triplé. Le prochain rendez-vous des Stelliens est agendé à lundi à 20h30, sur la glace d’Yverdon, pour l’acte IV. /yca