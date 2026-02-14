Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Les joueurs de Michaël Neininger se sont imposés 5-2 lors de l’acte III de la demi-finale des ...
Star Chaux-de-Fonds prend les devants

Les joueurs de Michaël Neininger se sont imposés 5-2 lors de l’acte III de la demi-finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace face à Yverdon samedi. Les Chaux-de-Fonniers mènent 2-1 dans la série.

Le HC Star Chaux-de-Fonds mène désormais 2-1 dans la série qui l'oppose à Yverdon. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le HC Star Chaux-de-Fonds mène désormais 2-1 dans la série qui l'oppose à Yverdon. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Une victoire pour prendre les devants. Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est imposé samedi 5-2 face à Yverdon dans le troisième acte de la demi-finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace. Dans une série au meilleur des cinq matches, les joueurs de la Métropole horlogère mènent désormais 2-1. Le Chaux-de-Fonnier David Bozzo a inscrit un doublé, son coéquipier Robin Fuchs un triplé. Le prochain rendez-vous des Stelliens est agendé à lundi à 20h30, sur la glace d’Yverdon, pour l’acte IV. /yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une étape de plus pour le Centre d’entretien routier des Montagnes

Une étape de plus pour le Centre d’entretien routier des Montagnes

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 16:38

Young Sprinters enfonce le clou

Young Sprinters enfonce le clou

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:48

Le HC Uni se fait rejoindre

Le HC Uni se fait rejoindre

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:46

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 07:26

Articles les plus lus

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Le HC Uni se fait rejoindre

Le HC Uni se fait rejoindre

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:46

Young Sprinters enfonce le clou

Young Sprinters enfonce le clou

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:48

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 07:26

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Le HC Uni se fait rejoindre

Le HC Uni se fait rejoindre

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:46

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 07:26

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17