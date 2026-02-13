Young Sprinters enfonce le clou

C’est désormais deux victoires à zéro dans les play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Neuchâtel ...
C’est désormais deux victoires à zéro dans les play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Neuchâtel Young Sprinters a battu Vendlincourt 3-2 jeudi soir.

Le HC Neuchâtel Young Sprinters se bat pour son maintien. (photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Young Sprinters se bat pour son maintien. (photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Young Sprinters signe une seconde victoire dans sa course au maintien en 2e ligue de hockey sur glace. Il a remporté jeudi le deuxième acte des play-out à domicile aux Patinoires du Littoral devant 40 spectateurs. Un succès 3-2 face au HC Vendlincourt. Florian Monard a signé la première réussite neuchâteloise avant la 2e minute de jeu. Les deux autres buts ont été signés Ben Furrer et Thibaut Lain-Nau, avant que les Jurassiens ne fassent trembler les filets. Malgré deux réussites par la suite, ils ne sont pas parvenus à égaliser. Prochaine rencontre dimanche à 17h sur glace jurassienne. /jhi


