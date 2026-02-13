Neuchâtel Young Sprinters signe une seconde victoire dans sa course au maintien en 2e ligue de hockey sur glace. Il a remporté jeudi le deuxième acte des play-out à domicile aux Patinoires du Littoral devant 40 spectateurs. Un succès 3-2 face au HC Vendlincourt. Florian Monard a signé la première réussite neuchâteloise avant la 2e minute de jeu. Les deux autres buts ont été signés Ben Furrer et Thibaut Lain-Nau, avant que les Jurassiens ne fassent trembler les filets. Malgré deux réussites par la suite, ils ne sont pas parvenus à égaliser. Prochaine rencontre dimanche à 17h sur glace jurassienne. /jhi
Young Sprinters enfonce le clou
RTN
