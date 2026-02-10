Le HC Star perd la première bataille

Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est incliné 3-2 dimanche face à Yverdon lors de l’acte I des demi-finales ...
Le HC Star perd la première bataille

Le HC Star Chaux-de-Fonds s’est incliné 3-2 dimanche face à Yverdon lors de l’acte I des demi-finales des play-off de 2e ligue de hockey sur glace.

La réussite de Robin Fuchs n'a pas suffi au HC Star Chaux-de-Fonds. (Photo : Bertrand Pfaff) La réussite de Robin Fuchs n'a pas suffi au HC Star Chaux-de-Fonds. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Star Chaux-de-Fonds perd l’avantage de la glace. Le club de 2e ligue de hockey sur glace a été battu dimanche lors de l’acte I des demi-finales des play-off face à Yverdon. Aux Mélèzes, et devant une centaine de spectateurs, les Stelliens pensaient partir en prolongation, mais ils ont fini par craquer à 20 secondes de la sirène finale. Les hommes de Michael Neininger devront se reprendre rapidement dans cette série au meilleur des cinq matches, ils se déplacent en terre vaudoise ce mardi soir dès 20h30 pour l’acte II de cette demi-finale. /gjo


 

