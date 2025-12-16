Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes

Le joueur du HC Fleurier qui a agressé un joueur du HC Franches-Montagnes lors d’un match de 3e ligue de hockey sur glace le 18 novembre dernier écope d’une lourde sanction. Il a été sanctionné d’un an de suspension par le juge unique de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), selon une décision rendue lundi. Le Neuchâtelois a également été condamné à une amende de 500 francs et devra s'acquitter des frais de procédure. Un recours reste possible dans les cinq jours. Il avait commis une charge par derrière, puis une violente charge avec la crosse à la tête d’un joueur du HC Franches-Montagnes, en dehors de toute action de jeu. Le juge unique parle d’un comportement inadmissible, assimilable à une agression et sans lien avec le hockey sur glace. /comm-ats-fco

