Fortunes diverses des clubs neuchâtelois en 2e ligue de hockey sur glace

Quatre clubs neuchâtelois, quatre fortunes différentes. En 2e ligue de hockey sur glace, la saison régulière est déjà bien emmanchée : les deux tiers des rencontres ont déjà été joués, et les derniers matches seront disputés d’ici fin janvier. La pause des fêtes est l’occasion de faire le bilan avec les quatre clubs neuchâtelois engagés dans ce championnat, à commencer par les Vallonniers.

Relégué en 2e ligue de hockey sur glace après une saison à l’échelon supérieure, le CP Fleurier n’a qu’un seul objectif cette saison : la promotion. Le contingent n’a que peu évolué, et le club est actuellement bien placé au deuxième rang, avec un point de retard sur le HC Moutier. « Ce n’est pas là où on voulait être, on visait la première place », rappelle directement Nicolas Motreff, entraineur du CP Fleurier. Pour la fin de la saison, il faudra travailler sur la constance, détaille le technicien français, afin de pouvoir accéder à nouveau à la 1re Ligue.