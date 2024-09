L’heure de la reprise a sonné pour la Neuchâtel Hockey Academy

L’heure de rentrée approche pour la Neuchâtel Hockey Academy. Le club du Littoral s’apprête à lancer sa saison de Women’s League de hockey sur glace samedi à Langenthal. Après une saison 2023-2024 réussie avec une participation aux play-off et au Final Four de la Coupe, la NHA s’est renforcée durant l’été pour ne pas connaitre de contrecoup. Les Neuchâteloises ont notamment prolongé leur topscoreuse Tetiana Onyshchenko et engagé quatre nouvelles étrangères : La Canadienne Rosalie Bégin-Cyr, les Françaises Clara Piazzon et Marie-Pierre Pélissou ainsi que l’Américaine Madison Truax. « On va viser les play-off pour le championnat et le Final Four pour la Coupe. Ça va peut-être plus dur que par le passé avec le nouveau mode mais c’est atteignable », analyse Yan Gigon, coach et directeur technique de la NHA.